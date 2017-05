Une convention de partenariat signée

Par DDK | Il ya 49 minutes | 142 lecture(s)

L’université Akli Mohand Oulhadj de Bouira vient de signer une convention de coopération avec le centre universitaire de Tamanrasset.

D’une durée de 4 ans, l’accord entre dans le cadre des échanges scientifiques et pédagogiques entre les deux établissements d’enseignement supérieur, nous dira M. Moussa Zireg, recteur de l’université de Bouira.

Il explique que la convention permettra une mobilité des enseignants et aussi des étudiants des deux universités et favorisera le montage de divers projets en commun : «L’université de Tamanrasset a besoin de nous et réciproquement», a déclaré M. Zireg. Sur les projets en commun à développer, le recteur de l’université de Bouira citera celui de la filière du tourisme.

Les deux wilayas ont en effet un intérêt commun dans la promotion du tourisme. «À Tamanrasset, il y a des projets pour développer le tourisme avec le parc de l’Ahaggar, et à Bouira, l’université compte aussi développer le secteur en collaboration avec les responsables du parc national du Djurdjura (PND).

C’est là un projet en commun sur lequel nous pouvons travailler ensemble», a-t-il souligné. Sur un autre chapitre, le même responsable évoquera un projet pour la diversification des offres de formation au niveau du centre universitaire de Tamanrasset, lequel aspire à devenir une université et a besoin d’une assistance en termes d’encadrement dans certaines filières, notamment techniques.

D. M.