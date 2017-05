L’éclairage public toujours pas opérationnel

Par DDK | Il ya 48 minutes | 141 lecture(s)

Le réseau d’éclairage public au centre-ville d’Oued El Berdi, commune située à 15 km au sud du chef-lieu de la wilaya de Bouira, n’a toujours pas été mis en service. Pourtant, l’installation est prête, indiquent des habitants de la localité.

Selon ces derniers, le réseau en question a été réalisé il y a de cela deux ans. Mais à ce jour, le boulevard principal et la cité des 50 logements le longeant sont toujours plongés dans le noir dès la tombée de la nuit. A en croire nos interlocuteurs, pratiquement toutes les installations ont été mises en place, exception faite du transformateur électrique.

Les travaux portant sur l’installation des supports métalliques, lampes et autres câblages ont d’ores et déjà été achevés. Même la chambre devant abriter le transformateur électrique a été réalisée. Les habitants affirment qu’il reste juste à acquérir et installer un transformateur et mettre sous tension le réseau pour que l’éclairage public soit opérationnel. Mais après deux ans de la fin des travaux, le fameux transformateur électrique n’a toujours pas été mis en place.

Depuis, toute l’installation est restée à l’abandon et est sujette aux dégradations. Les habitants de Oued El Berdi et particulièrement les représentants du quartier des 50 logements, regroupés dans une association appelée «Nour» disent avoir alerté à plusieurs reprises les responsables de la municipalité sur cette défaillance mais en vain. Selon eux, les responsables sollicités auraient promis de faire le nécessaire sauf que jusqu’à présent, aucune action n’a été entreprise.

Nos interlocuteurs font savoir que la mise en service de ce réseau revêt une importance particulière d’autant plus qu’il s’agit du principal boulevard de la ville de Oued El Berdi. Un boulevard très fréquenté par les automobilistes et qui est en quelque sorte la vitrine du centre-ville.

Toujours selon nos interlocuteurs, la fréquentation du boulevard va aller crescendo surtout durant les nuits du Ramadhan, période qui connait une animation particulière. Les habitants qui interpellent encore une fois les responsables locaux sur ce problème, espèrent une intervention rapide et une prise en charge de cette défaillance dans les plus brefs délais, de préférence avant le mois de Ramadhan.

D. M.