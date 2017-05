Cherifi veut une ville plus colorée

Par DDK | Il ya 1 heure | 108 lecture(s)

Le wali Mouloud Chérifi a effectué, au cours de cette semaine, une visite d’inspection de travail au niveau de la sortie Ouest de la ville de Bouira.

Le souci était de s’enquérir de l’état d’avancement du projet d’un jardin public, en face de la gare routière. Le projet en question, d’un montant de 14 573 000 DA peine à avancer dans sa réalisation qui normalement doit durer 7 mois. Cette situation n’a pas été du gout du premier responsable de la wilaya qui a donné de fermes instructions aux différents services en vue de prendre toutes les mesures pour démarrer les travaux sur le champ. Quant au bureau d’étude, des recommandations lui ont été adressées quant à la nécessité de respecter l’environnement. En guise d’accompagnement à ce lieu de loisir et de détente pour les familles, il est prévu la réalisation d’une crémerie, d’une boutique de fleuriste, d’un bloc sanitaire et d’un parking. Passant au second point, le wali, à l’approche du mois de Ramadhan a accordé un mois pour la mise en place d’un système d’éclairage multicolore des principales rues et des édifices publics pour donner au chef- lieu de la wilaya une ambiance festive durant le mois sacré. Le wali a également visité le chantier d’une trémie qui desservira à la fois le jardin public et les environs immédiats. Cet ouvrage d’art permettra de rendre la circulation plus fluide et, par conséquent de désengorger la ville. Il convient de préciser que le jardin en question pourra servir d’un lieu de loisir aux futurs riverains d’un important projet de logements AADL. Ainsi, le chef-lieu de la wilaya ne cesse sous la houlette des différents chefs d’exécutifs de wilaya qui se sont succédé à sa tête de se développer et de s’embellir.

Aziz Bey