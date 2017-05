Vers une réception partielle

Par DDK | Il ya 1 heure | 118 lecture(s)

En visite, lundi dernier, sur le chantier des 800 logements AADL situé prés du pole urbain, à la sortie nord de la ville de Bouira, le wali de Bouira Mouloud Cherifi a catégoriquement rejeté la date de mai 2018 avancée par les promoteurs pour l’achèvement des travaux. Il a exhorté les entreprises réalisatrices de ce projet scindé en deux lots de 400 logements chacun à revoir ces délais. «Je veux que le projet soit livré avant la date avancée et ce quitte à le livrer partiellement. Vous devez revoir les dates de livraison», a lancé le premier magistrat de la wilaya à l’adresse des promoteurs en charge de la réalisation de ce programme. Pour M Cherifi, toutes les conditions sont réunies et les contraintes levées et tout plaide pour l’achèvement des travaux avant les dates avancées. Le wali a promis de revenir dans deux semaines pour s’enquérir de l’avancement des travaux d’un premier lot de 400 logements. Pour sa part, le promoteur s’est engagé à faire en sorte d’augmenter la cadence des travaux. De son coté, le directeur de l’AADL de Bouira M Belkacemi a qualifié cet engagement d’intenable d’autant plus que les moyens humains mobilisés sur le chantier sont insuffisants. Déclaration qui fera réagir l’entrepreneur qui ira jusqu’à dire que «de tels propos découragent plus qu’ils n’encouragent son entreprise et son personnel». S’ensuivra un débat houleux entre le directeur de l’AADL et le promoteur. Le débat sera vite recadré par le wali qui exhortera le promoteur à poursuivre la cadence de réalisation mais aussi à livrer le projet avant la date avancée. Pour rappel, ce programme des 800 logements a accusé beaucoup de retard et d’arrêts de travaux. Nous avons appris par ailleurs qu’il est prévu le lancement, le 19 mai prochain d’un quota de 300 logements de la même formule au centre-ville de Bouira. Le site devant accueillir ce projet se trouve à proximité du pôle universitaire de Bouira.

D. M.