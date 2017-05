La cerise fait son apparition !

Par DDK | Il ya 1 heure | 106 lecture(s)

Les cerises ont fait récemment leur apparition sur les étals de fruits et légumes. En effet, ces succulents fruits rouges, très appréciés par les ménages, ont investi les marchés et autres commerces de la région de M'chedallah entre autres. La mise en valeur de ce fruit rouge dans des corbeilles sur les étals échafaudés notamment sur la RN15, tape dans l’œil des passants, qui aimeraient bien en croquer quelques unes. Mais c'était sans compter les prix pour le moins "élevés" de ce fruit de saison qui est proposé entre 700 et 900 Da/kg, et ce, selon le calibre et la qualité. Certes, il s'agit dans ce cas de figure de primeur, ce qui pourrait "justifier" les prix excessifs du fruit. «La production de la cerise cette année est appréciable. Certes, les prix sont inaccessibles pour de larges pans de la société, mais ils devraient baisser dans les prochains jours, je l'espère en tout cas. Car, il s'agit à présent de primeur qui, il est le cas d'ailleurs pour tous les autres produits agricoles, commencent avec des prix en hausse pour diminuer par la suite», nous dit l'un des vendeurs qui possède un étal sur la RN15 à proximité de Chorfa. Pour les consommateurs, les tarifs affichés des cerises sont estimés "exagérés", dés lors que seuls les plus aisés peuvent se les permettre. «Je ne pourrais jamais me permettre des cerises à 900 Da/kg. Même si j'ai envie d'en déguster quelques-unes il m'est carrément impossible de le faire», tranche un père de famille accosté devant un commerce de la ville de M'chedallah. Il ne reste plus qu’à attendre que les prix de ces baies des anges (heb lemlouk) diminuent dans les prochains jours.

Y Samir.