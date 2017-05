La saison estivale désormais ouverte

Par DDK | Il ya 1 heure | 118 lecture(s)

À l’occasion du onzième anniversaire de sa réouverture et le lancement de la saison estivale 2017, le Centre national de loisirs et sports de Tikjda a concocté un riche programme festif. Ainsi, en présence du DG du centre, M. Méziani Smaïl, et le maire d’El Esnam, le coup d’envoi officiel de la saison estivale a été donné à partir de la piscine de l’hôtel Djurdjura, par onze plongeants, symbolisant les 11 années de sa réouverture. La finale du tournoi de football, qui a mis aux prises huit équipes composées de fonctionnaires du centre, a ensuite eu lieu. Mais avant, un match gala s’est joué entre des fonctionnaires du centre et des journalistes et correspondants de presse de Bouira, en match d’ouverture. Le lendemain, quelque 300 personnes se sont donné rendez-vous au niveau du chalet du KAF, pour prendre part à la randonnée organisée par le centre en destination du lac Goulmime, le plus grand lac d’Afrique qui culmine les 1774m d’altitude. Tout s’est déroulé dans une ambiance bon enfant et festive. À noter que Tikjda est en phase de retrouver son aura d’antan : une destination privilégiée des sportifs ainsi que des touristes et amateurs de la faune et la flore. Par ailleurs, le vœu et souhait de nombreux sportifs, qui séjournent à Tikjda, est en phase d’être concrétisé, dira le DG du centre, M. Méziani Smail, et ce à travers «le lancement des travaux de réalisation d’un terrain de football qui sera doté d’un tartan synthétique dernière génération et d’une piste d’athlétisme, selon les normes olympiques». «Le délai de réalisation, enchaîne M. Méziani, est de cinq mois, sans oublier la piscine en cours de réalisation, située au niveau du chalet du KAF, dont l’inauguration est prévue pour le 5 Juillet», ajoute notre interlocuteur. Ces infrastructures sportives prévues s’ajoutent à la salle de sport, la sauna et le CMS (centres médico-sportifs). Désormais, le CNLST regroupe toutes les conditions, pour devenir un centre de préparation sportif d’envergure internationale.

M’hena A.