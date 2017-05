Excès de zèle à la SLEP ?

Par DDK | Il ya 14 minutes | 1 lecture(s)

Les fonctionnaires de la subdivision SLEP de M'chedallah ont été individuellement destinataires d'une décision de retenue sur salaire d'une journée datée du 09/05/2017.

La raison est que, comme tous les fonctionnaires du secteur étatique de la région berbérophone, ils se sont absentés le 20 avril dernier. Il y a lieu de souligner que l'ensemble des fonctionnaires intervenant dans le secteur étatique de la daïra de M'chedallah n'ont pas travaillé ce jour-là, exception faite des services de sécurité et d'un service minimum dans chacune des nombreuses administrations de la circonscription. Pourtant, aucun de ces fonctionnaires n'a été sanctionné d'une retenue sur salaire d'autant plus que la revendication d'introduire cette journée dans le calendrier officiel des festivités chômées et payées est en bonne voie d'être satisfaite par les pouvoirs publics.

Oulaid Soualah