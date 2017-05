Travaux d’équipement du stade communal

Par DDK | Il ya 57 minutes | 83 lecture(s)

Après d'incessantes réclamations auprès des autorités locales, quant à la prise en charge des infrastructures sportives de la ville de Raffour, dans la commune de M’chedallah, la direction du club de football de l'Olympic de Raffour, pensionnaire de la division Pré Honneur de Bouira, et le collectif des citoyens de la même localité ont finalement eu gain de cause, et ce, après la mise en œuvre des projets consistant en la réhabilitation du stade de cette localité, qui était en proie au délabrement et à la vétusté.

En effet, les travaux de restauration des vestiaires dudit stade sont en cours de réalisation, ce qui signifiera la fin du calvaire des footballeurs, toutes catégories confondues, du club phare de la localité, l'O.R en l'occurrence, lesquels devront disposer prochainement de leurs vestiaires sans anicroches. Dans le même sillage, des travaux d'installation de l'éclairage dans le même stade sont en cours de réalisation, ce qui va permettre aux footballeurs et aux sportifs de Raffour de jouer en période nocturne, que ce soit pour les matchs officiels ou pour effectuer des entraînements. L'absence d'éclairage dans cette infrastructure a pesé lourdement sur les athlètes et la pratique du football, surtout pendant la saison hivernale où les journées sont courtes. Dans le même sillage, la mise en place de cet équipement permettra aux jeunes, durant le prochain mois de Ramadhan notamment, d'animer des tournois nocturnes ou des soirées footballistiques pour meubler les soirées Ramadhanesques. Par ailleurs, l'engazonnement du stade n'est pas à l'ordre du jour, indique-t-on. Effectivement, la pose du gazon synthétique interviendrait «ultérieurement. À la fin des travaux de réhabilitation», dit-on.

Y. Samir