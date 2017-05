Aménagement urbain et réhabilitation des routes

Par DDK | Il ya 56 minutes | 97 lecture(s)

À Kadiria, comme à Aomar, des travaux d’aménagement urbain ont récemment été lancés et se poursuivent toujours. À Kadiria ville, la route qui mène vers le marché couvert a connu des transformations.

Cette voie d’accès était dans un passé récent une piste inaccessible en hiver, et les piétons comme les véhiculés rencontraient des difficultés dans leurs déplacements. Après l’achèvement des travaux de réhabilitation de la chaussée, l’entreprise va procéder à la pose des bordures pour ensuite procéder au bitumage de la route. C’est du moins ce que nous avons appris auprès des services de la municipalité. Des travaux similaires sont en cours de réalisation sur la route qui mène du lycée du centre ville de Kadiria vers la cité Hai el Badr. La commune voisine d’Aomar, relevant de la daïra de Kadria n’est pas en reste. En effet, des travaux d’aménagement urbains ont été lancés pour réhabiliter la route qui dessert la zone d’activité (ZAC). Le chemin n’était auparavant qu’une piste impraticable en hiver et poussiéreuse en été. Cette situation suscitait la grogne des habitants de la cité Saadi Moussa, et surtout, de ceux qui se rendaient à l’école primaire et au collège de la ville. Son revêtement en béton bitumeux est réalisé sur une distance qui avoisine les six cent (600) mètres linéaires pour ensuite achever le tronçon qui reste, car des travaux de réhabilitation sont encore en cours. L’entreprise a aussi entamé des travaux d’élargissement de la chaussée qui était très étroite. La même opération est lancée sur la route qui mène d’Aomar gare vers Aomar centre, en passant par le lotissement Ennouader et la cité Amiri Slimane. Après l’achèvement des travaux de réaménagement et de réhabilitation de la chaussée, sur une distance qui avoisine les 2500 mètres linéaires, l’entreprise chargée des travaux va procéder à la pose des bordures. Les voies secondaires au niveau de la ville d’Aomar connaitront la même opération, apprend-on de source locale. Leur revêtement en béton bitumeux sera lancé dans les prochains jours, indique-t-on. À Djebahia, l’autre commune de la daïra de Kadiria, la route qui mène de Ben-Haroun -plus précisément de l’agglomération El-Hamra- vers Ain-Chriki a été récemment revêtue d’un béton bitumeux sur une distance de trois (03) kilomètres. La route d’Ain-Lazra a, elle, connue des travaux d’entretien de la chaussée. Cependant, un éboulement de terrain a endommagé une partie de la route qu’il a obstruée, et ce, après l’effondrement de l’ouvrage en gabion, lequel n’a pas résisté sous le poids de la boue. Toujours dans le cadre des aménagements et réhabilitations des routes, à Lakhdaria, la DTP a procédé au revêtement de la route principale de la ville de Lakhdaria ainsi que le tronçon menant à l’hôpital. Mais les habitants du grand quartier Hamana attendent toujours la prise en charge des voies d’accès de leur cité résidentielle.

A. B.