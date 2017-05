Campagne de sensibilisation contre les intoxications alimentaires

Par DDK | Il ya 57 minutes | 89 lecture(s)

La caravane de sensibilisation mise sur pied par la direction du commerce (DCP) de la wilaya de Bouira, a débarqué dans la matinée de mercredi dernier à M'chedallah, et s'est installée sur l'esplanade de la marie pour continuer son œuvre de sensibilisation contre les intoxications alimentaires.

Pour ce faire, une équipe de cinq fonctionnaires relevant de ce secteur ont procédé à une exposition du matériel utilisé pour le contrôle des denrées alimentaires et à la distribution d’une gamme de dépliants aux curieux, venus nombreux écouter les explications qui leurs sont données à propos de ces affections. Un membre de cette équipe nous apprendra que «cette période est choisie à cause du grand nombre de fêtes et de réceptions qui y sont organisées» ; d'où les risques d'intoxications collectives. Il nous apprendra également que cette campagne qui a démarrée depuis la deuxième semaine du mois en cours a débuté au niveau du chef-lieu de la wilaya avec une exposition de deux jours qui s’était tenue le 15 et 16 mai dernier. Elle sera élargie à tous les chefs- lieux des daïras de la wilaya de Bouira. Notre interlocuteur dira que l'activité est menée en collaboration avec plusieurs organismes étatiques directement concernés mais aussi avec la contribution de l'association de wilaya de la protection du consommateur. Rappelons au début de l'année, un couscous collectif organisé par l'APC de Chorfa s'est résulté par une intoxication collective de pas moins de 900 personnes qui se sont retrouvées à l'hôpital de M’chedallah, souffrant de vomissements et d'atroces douleurs au niveau du ventre.

Oulaid Soualah