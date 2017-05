On attend toujours le gaz de ville

Par DDK | Il ya 3 minutes | 1 lecture(s)

Souadek est une agglomération située à dix kilomètres à l’Est du chef-lieu de la commune d’Aomar. Elle est implantée à quelques encablures de Kallous. La localité est accessible à partir de la RN25 en allant vers Ouled-Aissa. Le chemin communal y menant est dans un piteux état. En effet, la chaussée est jonchée de grandes crevasses et autres nids de poules, causées par les eaux de pluie. Le manque d’entretien et l’absence d’ouvrages de drainage n’ont fait qu’aggraver les choses. Le long de la route menant à ce village, des affaissements et des glissements de terrain s y sont produits. Devant la dégradation de la chaussée, l’automobiliste est contraint de rouler à une allure réduite, de peur que le châssis du véhicule ne frotte la chaussée. À certains endroits, la route est tellement dégradée que ca en devient dangereux. À ce propos, un habitant nous dira : «Si j’avais un endroit où garer mon véhicule, je n’emprunterais pas cette route. Les endroits endommagés nous causent des dégâts matériels notamment sur la suspension». Quant au second chemin menant à la localité, le plus près des habitations situées à l’Est du village, il n’est qu’une piste agricole très étroite et caillouteuse. Si deux véhicules légers se rencontrent, l’un d’eux doit faire marche arrière sur plusieurs mètres pour que l’autre puisse passer. Néanmoins, cette piste est plus encore plus dangereuse et présente un grand risque pour les piétons et les automobilistes ; car elle est traversée par la voie ferrée. Heureusement, il n’y a eu, jusqu’à présent, aucun accident corporel ou matériel à signaler. Ceci s’agissant de l’état des routes. Pour ce qui est des commodités vitales à l’image de l’eau potable et du gaz, elles posent toujours problème aux villageois. Au sujet de l’eau potable, un projet de l’AEP accordé par la commune à la localité a touché la partie nord-ouest de la localité sans que les habitants de l’est ne bénéficient du projet. «L’eau potable manque beaucoup. Nous nous demandons pourquoi notre zone de résidence n’a pas été incluse dans ce projet», s’interrogent certains. Le problème du courant électrique, lui, ne se pose pas puisque la localité est entièrement électrifiée. Cependant, les citoyens réclament la réfection de l’éclairage public. L’autre carence relevée par les habitants de Souadek est l’absence du gaz de ville. Les habitants font savoir que la SDC avait déjà recensé les foyers en vue d’établir une étude et une fiche technique, mais aucune suite n’est donnée au dossier. Les habitants sollicitent les responsables compétents pour doter le village du gaz de ville, et de réhabiliter les deux routes. À Kallous, une localité voisine de Souadek, les habitants signalent le manque d’eau potable, une denrée qui n’arrive pas dans les foyers. L’école primaire et le CEM sont aussi privés d’eau potable. Les citoyens souhaitent que les autorités locales procèdent à l’alimentation en eau potable des deux institutions éducatives, et les foyers les jouxtant, et ce, avant la prochaine rentrée scolaire.

A. B.