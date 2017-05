Des médecins spécialistes affectés

Par DDK | Il ya 4 minutes | 1 lecture(s)

La Direction de la santé publique de Bouira vient d’affecter récemment des médecins spécialistes en pédiatrie et en psychologie au niveau de l’EPSP d’Aomar. Les deux services comptent quatre médecins, à savoir deux pédiatres et deux psychologues. Actuellement, l’EPSP d’Aomar, a, dans son effectif, six médecins généralistes, deux chirurgiens dentistes et un radiologue. L’établissement sanitaire travaille de huit à dix-huit heures. Dans un passé récent, l’institution fermait ses portes à seize (16) heures, ce qui pénalisait la population locale. Les patients sont plutôt satisfaits des conditions d’accueil et de prise en charge par les paramédicaux et les médecins. Les analyses médicales se font au laboratoire de l’établissement, hormis quelques examens qui sont orientés vers les laboratoires privés. Aussi, l’établissement public est doté d’une pharmacie. Particulièrement, concernant le service de pédiatrie et infantile, l’institution sanitaire est équipée de moyens matériels sophistiqués, destinés à la stérilisation du matériel. L’attention du visiteur ou du patient est attirée par la propreté et l’hygiène de l’enceinte sanitaire. Les responsables veillent à l’entretien et procèdent au nettoyage des lieux trois fois par jour et à grande eau. Il est utile de mentionner que l’EPSP enregistre une forte affluence de gens qui amènent leurs progénitures pour les vaccins. La semaine passée fut houleuse, et il a fallu appeler les forces de l’ordre pour calmer les esprits, mettre de l’ordre et organiser les choses. Selon nos informations, l’affluence de la semaine dernière est due à l’arrivée, en grand nombre de citoyens des localités de Tizi-Ghennif, de Draa-El-Mizan et des autres villages limitrophes de la commune. Nous apprenons que l’inexistence du vaccin, de type «DTC HIB» dans certaines structures sanitaires de la région sud de Tizi-Ouzou a contraint beaucoup de gens à se diriger vers l’EPSP d’Aomar.

A. B.