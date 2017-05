La DAS et l'APC s'impliquent

Par DDK | Il ya 4 minutes | 1 lecture(s)

L'APC de M'Chedallah a lancé, depuis lundi passé, l'opération de solidarité baptisée "couffins du Ramadhan", par le biais de son service social.

C’est ce qu’affirme la présidente de la commission sociale Limam Samia, qui affirme qu'un premier quota de 100 parts offertes par la DAS ajouté à 95 autres de l'APC sont en cours de distribution, en attendant l'arrivée de 300 autres couffins promis par les services de la wilaya de Bouira, qui seront remis aux nécessiteux dès leur réception. La même élue qu'on a rencontré mardi dernier au siège de l'APC nous apprendra que dans la même optique de solidarité spéciale ramadan, 20 enfants issus de familles nécessiteuses sont déjà inscrits sur la liste de ceux qui bénéficieront de l'opération ‘circoncision collective’, en collaboration avec l'hôpital de M'chedallah et la DAS de Bouira, qui fournira les tenues traditionnelles et les habituelles denrées alimentaires qui les accompagnent. La présidente de la commission sociale dira que, «pour élargir ce genre d'opération de solidarité durant le ramadan, les investisseurs, entrepreneurs et autres grossistes de la région ont été saisis par correspondances individuelles, aux fins de contribuer par leurs dons en nature, comme elle fera part de l'inscription au niveau de la DAS de 40 enfants orphelins, dont l'âge varie entre 04 et 14 ans, qui recevront chacun un trousseau d'effets vestimentaires.

Oulaid Soualah