Distribution imminente de 50 logements sociaux

Cinquante logements sociaux seront distribués dans les prochains jours à Raouraoua, commune située à 40 km au sud-ouest du chef-lieu de la wilaya de Bouira, apprend-t-on auprès de la cellule de communication de la wilaya.

Cette dernière, qui ne mentionne pas de date précise de distribution de ces logements, évoque le lancement de préparatifs pour une remise de clefs, laquelle semblerait imminente. Selon la même source, le projet des 50 logements LPL est presque achevé, et les travaux d’aménagements extérieurs sont terminés. Il est utile de préciser que la commune a longtemps fait face à une crise de logements, et ce quota de logements vient à point nommé soulager des dizaines de demandeurs à Raouraoua, qui en compte des centaines. Pour rappel, le wali de Bouira, Mouloud Cherifi a annoncé que 2800 unités de logements sociaux seront distribuées d’ici la fin de l’année 2017 à l’échelle de la wilaya. Dans la commune de Bouira, où une forte demande est enregistrée sur ce segment de logements, il est prévu la distribution d’un quota de 800 unités d’ici fin juin prochain. Cette annonce a été faite lundi dernier par le chef de l’exécutif lors d’une visite sur les chantiers de réalisation de logements sociaux de la ville de Bouira. Par ailleurs, et selon la cellule de communication de la wilaya, le wali, M. Cherifi, a donné des instructions fermes aux chefs de daïra- en leur qualité de présidents des commissions de daïra chargés de l’examen et de l’attribution de logements- de procéder à la distribution des unités déjà achevées avant la fin de l’année en cours.

