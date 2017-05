Les associations caritatives s’activent

Par DDK | Il ya 1 heure | 111 lecture(s)

En prévision du mois de Ramadan, à M’chedallah, on s’attelle d'ores et déjà du côté du mouvement associatif, notamment à initier des actions de solidarité, et ce, en vue de venir en aide aux démunis pour les assister à subvenir à leurs besoins en victuailles durant le mois sacré, lequel interviendra dans quelques jours seulement.

En effet, parmi ces actions caritatives, il y a celles qui ont trait aux "paniers de solidarité", que déposent les membres des associations s'occupant du social comme "Kafil El Yatim" ou encore "Ness El Khir", et ce dans les différents magasins d'alimentation générale et autres superettes dans le but de collecter des dons que déposeront les clients. Cette action, engagée depuis ces dernières années, porte toujours ses fruits, puisque les citoyens, conscients de ce qu'endurent leurs semblables, qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, n'hésitent pas, dans un geste de fraternité et d'altruisme à mettre, chacun selon ses moyens, des denrées alimentaires dans ces corbeilles postées devant l'entrée de chaque commerce d’alimentation générale. Ce procédé de collecte, permet aux orphelins et aux familles issues du milieu défavorisé de passer un Ramadan à l'abri du besoin. Ainsi, comme constaté ces jours-ci, des paniers sont postés dans les différentes supérettes et magasins situés dans la ville de M'chedallah, en vue de collecter des produits alimentaires de première nécessité. «Cette action caritative a toujours fait ses preuves. Elle est de ce fait reconduite à chaque fois qu'il est nécessaire pour venir en aide aux démunis, surtout pendant le mois de Ramadan. La conjugaison des efforts entre les pouvoirs publics, le mouvement associatif et les citoyens concourent dans une synergie exemplaire à aider les plus démunis», affirme un membre de l'association "Kafil El Yatim". Il faut préciser que le bureau de Kafil El Yatim dans la commune d’Aghbalou a entrepris depuis déjà quelques jours une opération de collecte de dons alimentaires, au niveau des commerces d’alimentation et des superettes où des paniers y sont installés. L’opération se poursuit toujours et a suscité l’adhésion de la population locale. Les dons collectés à l’issue de cette opération serviront à la confection des couffins du ramadhan au profit des démunis.

Y Samir.