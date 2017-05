La pénurie d’eau persiste

Par DDK | Il ya 1 heure | 109 lecture(s)

La pénurie de l’eau potable persiste encore dans certains villages de la commune d'El Adjiba, située à 30 km de Bouira, pénalisant considérablement les habitants.

En effet, alors que la saison estivale s'approche à grands pas, les ressources hydriques commencent à se raréfier dans les réseaux de l'AEP des villages de La Crête Rouge, Thamra et Azaknoun, pour ne citer que ceux-là. Néanmoins, La crête Rouge reste le village le plus touché par cette pénurie, indiquent des sources locales lesquelles assurent que «l'alimentation des foyers est effectuée seulement une fois par semaine». Paradoxalement, cette bourgade, n’est située qu’à 1 km seulement de la station du barrage de Tilesdit. Ajoutons à cela l'état délabré des conduites d'eau, lesquelles éclatent ici et là en causant des fuites incommensurables. «Toute cette eau va dans la nature sans bénéficier aux habitants. La pénurie, conjuguée à l'état déliquescent des conduites fait que nous vivons cette situation cauchemardesque», tempête un habitant. Ainsi, les villageois s'apprêtent à vivre, si les choses en restaient là, un autre été dans "la soif" avec ce stress hydrique qui persiste encore. L'alimentation à partir de la station du barrage de Tilesdit de cette localité, ainsi que des autres relevant de la commune d'El-Adjiba, n'est pas encore entamée en dépit des promesses "claironnées" par les pouvoirs publics. Par ailleurs, à cette situation peu reluisante, vient se greffer un autre problème qui a trait à la salubrité publique. Effectivement, le village de «La Crête Rouge», comptant quelques 2000 habitants, se trouve en proie à la pollution par les déchets solides qui s’entassent à certains endroits. Selon nos sources, la collecte des ordures se fait de manière "irrégulière", ce qui induit leur amoncellement dans des coins de cette cité.

Y Samir.