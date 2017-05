Par DDK | Il ya 9 minutes | 1 lecture(s)

La Société de distribution de l’énergie du Centre se lance, à la veille du Ramadhan, dans une campagne de sensibilisation sur l’économie de l’énergie.

Essentiellement après la vague de contestation soulevée par des factures jugées trop élevées par les abonnés. En effet, la société de distribution d’électricité SDC de Bouira, en collaboration avec la direction des affaires religieuses et les imams, organise aujourd’hui, au niveau de la maison de la culture Ali Zamoum de Bouira, une rencontre pour sensibiliser sur l’utilisation rationnelle de l’énergie électrique en prévision du mois de ramadhan. Selon la chargée de la communication de la SDC de Bouira, Mlle Benyoucef: «cette action vise à sensibiliser les consommateurs par le biais des imams sur les moyens de maitriser la consommation de l’énergie électrique, qui connait une augmentation importante au cours du mois de ramadhan, particulièrement durant les après-midis et les soirées, des périodes appelées ‘de pointe’». À l’occasion de cette rencontre, la SDC envisage de présenter un document pour expliquer le bien fondé de sa démarche. Parmi les principaux messages que la SDC vise à transmettre, l’on peut citer la maitrise de la consommation de l’énergie pour une réduction des montants des factures, ou encore le recours à des gestes simples pouvant contribuer à réduire la consommation, et à honorer la facture. À travers ce document, la SDC compte rappeler la mobilisation de ces agents de jour comme de nuit pour assurer un meilleur service à ses clients, ainsi que la poursuite de ces investissements pour assurer la continuité et la qualité de service.