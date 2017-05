Les transporteurs rejoignent enfin leur station

Par DDK | Il ya 10 minutes | 1 lecture(s)

Les transporteurs de voyageurs, de la daïra de M'chedallah, ont enfin rejoint l'ancienne station de bus, qui a été entièrement rénovée mais qu'ils avaient déserté après réception des travaux durant la deuxième semaine du mois d'avril écoulé. Pour rappel, la décision de ne pas rallier la station a été prise en guise de protestation contre son exiguïté, et les difficultés que rencontrent les opérateurs pour manœuvrer à l'intérieur de la structure dont la surface a été rétrécie après réalisation de quelques commodités telles que des abribus et un ouvrage d'art, qui la sépare en deux. En effet, ces transporteurs de voyageurs au nombre de 233, tous types de bus et fourgons confondus, intervenant sur toutes les lignes de la daïra de M'chedallah, en plus des lignes M'chedallah Bouira et aussi Akbou, ont déserté cette station après seulement une journée d'occupation du fait de son étroitesse. pour reprendre l'espace provisoirement mis à leur disposition devant le Lycée Abdelhamid Ben Badis lors de l’opération de rénovation de l'ancienne station. Les négociations, aussitôt entamées entre les représentants des transporteurs, le chef de daïra et le maire de M'chedallah ont abouties à la suppression des abris-bus et de l'ouvrage en question, ce qui fera gagner un peu plus d'espace et élargira la superficie qui comprend pour rappel deux niveaux, dont celui de la partie inferieure, situé en bordure de la RN30 est réservé aux lignes inter-wilayas. Pour rappel, en novembre dernier, l’APC de M’chedallah a débloqué un budget de près d’un milliard de centimes pour le financement de travaux d’aménagement de l’aire de stationnement de la ville. Les travaux en question ont consisté en le revêtement en béton bitumineux de deux niveaux de stationnement d’une superficie globale de 2000 m2, en plus d’une voie d’accès pour piétons, la réalisation de quatre (04) abris bus, de quatre (04) blocs sanitaires, quatre (04) candélabres à double-crosses pour l’éclairage, des trottoirs des deux cotés et l’édification d’un mur de soutènement de plus de 80 mètres de longueur sur 2.5 mètres de hauteur.