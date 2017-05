Timide impact de la campagne de nettoyage

Par DDK | Il ya 9 minutes | 1 lecture(s)

En dépit de la récente campagne de nettoyage à laquelle ont appelé les associations «Djurdjura» et «Ath-Lkhir» d’El-Esnam, commune située à 13Km au sud-est du chef-lieu de la wilaya de Bouira, qui a eu lieu, samedi dernier, au niveau du centre-ville, et qui n’a concerné malheureusement que les alentours du cimetière communal, beaucoup reste à faire dans le domaine de salubrité publique, lequel semble être un véritable défi pour les citoyens. En effet, de nombreuses cités et quartiers sont plus que jamais pollués, à l’instar des cités 18, 20, et 60 logements du chef-lieu, situées non loin du siège communal, où l’on a constaté un décor de pollution hors-normes. Aucun endroit n’y échappe : les trottoirs et les chaussées sont jonchés de déchets de tous genres. L’état de certaines poubelles est décourageant. Elles sont soit débordées par les déchets, soit dégradées pour la plupart. C'est un tableau désolant qui s'offre aux yeux des citoyens. Au quartier Slimane Bouchelkia, l’insalubrité a pris des proportions alarmantes. Selon les habitants, les déversements de déchets ménagers et autres détritus se font de jour comme de nuit, et rien n’est fait pour mettre un terme à ce fléau qui porte préjudice à l’environnement, et détériore le cadre de vie de la population. Face à cette situation, les autorités locales ne bougent pas le petit doigt afin de remédier aux maux dont souffrent lesdits habitants, et ce, malgré les nombreuses requêtes qui leur sont adressées. À ce stade, les ordures ménagères continueront de déborder de leurs cadres initiaux, et le citoyen encourt les risques de maladies, particulièrement en période de chaleur propice à la prolifération d’insectes et de rongeurs et où l’on assiste aussi à une décomposition rapide de déchets. Les maladies comme la typhoïde, l’hépatite, le cholera et bien d’autres pourraient apparaitre à cause de l’accumulation des déchets. Pour rappel, les équipes en charge du programme Blanche Algérie sont aussi montrées du doigt. À cela, s’ajoute, les chiens errants, lesquels rodent autours de ces poubelles et dépotoirs, et qui sont susceptibles d’être porteurs de maladies dangereuses.