200 foyers raccordés prochainement

Lancé depuis le début du mois en cours, le projet de raccordement du village Selloum, dans la commune d’Aghbalou, à 60 km au nord-est du chef-lieu de la wilaya de Bouira, au réseau du gaz naturel a bénéficié d'une enveloppe financière d’un (1) milliard et 100 millions de centimes, une somme amputée sur le fonds de wilaya. Le projet en question n’est pas encore budgétisé par l'APC, et ce, faute de délibération, mais il avance à un rythme accéléré grâce à l'implication des villageois de Selloum, à travers leur comité des sages, qui facilitent la tâche à l'entreprise de réalisation. Les travaux sont d’ores et déjà réalisés à hauteur de 70% au niveau de la partie la plus difficile (rocheuse et fort accidentée). À cela s’ajoute aussi l'exigüité des ruelles et des voies d'accès. Les travaux concernent les quartiers de Tadert, Akhnak, Tamayine, Takintchourth et enfin Agouilal. Il ne reste à réaliser que les quartiers Lahlim jusqu'au CW9, Tivhirine, et Hevlal. Il convient de signaler que l'APC d'Aghbalou a profité de ce projet pour y inclure dans les mêmes fouilles la pose d'un nouveau réseau d'AEP, à titre de rénovation de l'ancien, vétuste, réalisé par l'administration coloniale en 1948 en dégageant une enveloppe de 80 millions de centimes. nous apprenons aussi que les services techniques de l'APC ont profité de cette occasion pour éliminer les branchements illicites de L'AEP, qui pénalisent durement le reste des foyers en usant d'une technique qui permettra, à l'avenir, une distribution équitable de l'eau potable au niveau de tout le village, en plus d'arriver à une couverture à 100 % tant pour l'AEP que le gaz naturel. Il importe de relever que le réseau de l'assainissement est déjà réalisé et opérationnel pour la totalité du village. Nous apprenons cependant qu'environ 60 foyers autour du village, légèrement isolés n’ont pas été inclus dans la première étude et du levé topographique. Une enveloppe supplémentaire est necessaire pour les faire bénéficier de ces commodités, par le procédé de travaux supplémentaires sur le chapitre avenant. Notons pour conclure que le village Selloum, situé en haute montagne est la troisième agglomération, après le chef-lieu de commune Takerboust et le village Ivehlal. Le village abrite pas moins de 4200 habitants, dont une partie des foyers, notamment ceux situés sur la route nationale n° 15 traversant du nord au sud le village, est d’ores et déjà raccordée au réseau de gaz de ville. L’opération en question a été réalisée il y a de cela plus de deux années dans le cadre d’un important projet de raccordement de la commune d’Aghbalou. Cette dernière, ainsi que onze (11) autres communes de la wilaya se sont vues accordé 300 milliards de centimes en 2008, dans le cadre du raccordement au gaz de ville. Une enveloppe attribuée dans le cadre d’un programme complémentaire, annoncé lors de la visite du président de la République dans la wilaya de Bouira.