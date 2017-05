Réhabilitation en cours des artères du chef-lieu

Par DDK | Il ya 5 minutes | 1 lecture(s)

Le chef-lieu communal de Chorfa, situé à 50 kms à l'Est de Bouira, connaît, ces derniers jours, des travaux de réhabilitation des accès de deux cités résidentielles. En effet, il s'agit respectivement de la cité des 70 logements, attenante à la mosquée de la localité, et de la cité "Adnane Belkacem", située près de la brigade de la gendarmerie. Les ruelles de ces deux quartiers populaires connaissent des travaux de bitumage. Si, à la Cité des 70 logements l'opération est à ces dernières retouches, la Cité "Adnane Belkacem", par contre, connaîtra la pose de la couche bitumeuse vers la fin de la semaine en cours. «C'est vraiment inespéré. On ne s’attendait pas à ces travaux de bitumage de notre cité (70 logements, ndlr). Elle est complètement métamorphosée avec la pose du bitume. Nous allons pouvoir vivre convenablement. Avec cette opération salvatrice il n'y aura plus de boue, ni de flaques d'eau à la tombée de la pluie. Nous avons tant souffert par le passé», déclare un habitant de la cité des 70 logements, laquelle "fumait" encore le bitume fraîchement déposé. Juste à côté, il y a la rue "Delles Youcef", qui longe ladite cité d'une part et le centre culturel d'autre part, laquelle a été bitumée elle aussi donnant une vue avenante aux lieux. Les accès qui mènent à la salle de sports sont également bitumés. Pour la cité "Adnane Belkacem", une couche d'asphalte a été déposée sur toutes les artères qui parcourent cette cité en attendant la pose du bitume. La réhabilitation des ruelles de cette cité est considérée comme une aubaine pour les centaines de locataires qui ont tant souffert de l'absence d’aménagement urbain au niveau de leur cité. Par ailleurs, la RN15, qui passe par Chorfa-centre connaît également des travaux de décapage de la couche de l'enrobée, et ce en vue de la réhabiliter. Une décapeuse s’affaire depuis quelques jours déjà à enlever l'ancienne couche de la chaussée devenue complètement impraticable. D'ores et déjà, des centaines de mètres sont décapés en attendant de finir l'opération dans les prochains jours. Il faut préciser que le tronçon de la RN 15 traversant Chorfa s’est nettement détérioré en raison notamment d’un important trafic de poids lourds.

Y Samir.