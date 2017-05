Les travaux avancent laborieusement

Par DDK | Il ya 5 minutes | 1 lecture(s)

Entamés il y a presque deux mois, les travaux de désobstruction de la trémie de Tihemamine, dans la commune d'Ath Mansour, à 45 km à l’est du chef-lieu de la wilaya, avancent laborieusement, a-t-on constaté.

En effet, l'opération d'ouverture d'une partie de la piste, qui relie la bourgade de Tihemamine au village d'Ath Bouali via ladite trémie, avancent difficilement, à cause de la nature accidenté du sol. Les travaux consistent, pour le moment, à mettre au même niveau la piste, en vue de faciliter la circulation automobile. Mais voilà, la nature rocheuse du sol fait que l'opération ne soit pas de tout repos pour les ouvriers qui procèdent à l'ouverture du passage par moyen de brise-roche. Sur place, des amas ahurissants de grosses pierres déterrées jonchent les lieux sur des dizaines de mètres. Le creusement pourra atteindre entre 2 et 5 mètres de profondeur sur une distance d'au moins 50 mètres, pour pouvoir mettre la piste au même niveau que la trémie. Toutefois, au rythme où en sont les travaux, il est fort à parier que le projet ne sera pas livré de sitôt, vu la difficulté de la tâche avec cette couche de roches qui complique les choses aux ouvriers. Par ailleurs, ces travaux ont "révélé" que cette localité est "assise" sur un véritable gisement de pierres bleues, d'une qualité irréprochable. Les habitants de la commune d'Ath Mansour attendent avec impatience la mise en service de cette piste, laquelle possède une importance capitale dans la région, surtout pour les habitants du hameau de Tihemamine qui l'utilisent quotidiennement lors de leurs déplacements. Ces habitants, notamment les élèves, se voient obligés à chaque fois de couper par la pénétrante Ahnif - Béjaïa au péril de leur vie.

Y. S.