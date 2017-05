Une fuite d’eau non réparée depuis… deux années

Par DDK | Il ya 25 minutes | 75 lecture(s)

Décidément, l'entretien et le suivi des ouvrages d'utilité publique, y compris ceux des plus sensibles, tels que les réseaux d'AEP ou ceux de l'assainissement, ne semblent pas préoccuper les gestionnaires de la chose publique, qui ferment les yeux sur des avaries qui durent bien souvent des années, avec toutes les répercussions négatives que cela engendre sur la population, un cas de figure auquel n'échappe aucune commune à travers la daïra de M'chedallah, à tel point que les avaries sur les réseaux de distribution de l'eau potable deviennent la cause principale des pénuries d'eau.

C'est le cas à Ahnif, chef-lieu de commune ou l'une de ces avaries, survenue depuis plus de deux ans selon les riverains, notamment les résidents du quartier Imeghrasen, est à l'origine d'un important gaspillage de l'eau potable, au moment même où les citoyens de cette municipalité font face à une pénurie aigue d’eau potable, et ce depuis la mi-avril, soit depuis l'arrivée de la saison estivale. Aussi, cette fuite, par la force des choses et de la défaillance humaine, a fini par créer un danger d'affaissement au niveau du quartier d’Imeghrasen, à cause d'une stagnation des eaux accumulées en plein milieu du quartier, ou elle forme une importante mare, au point ou plusieurs oliviers et autres arbres fruitiers sont morts, comme nous l'avions constaté sur les lieux. De leur côté, les riverains affirment avoir saisi à plusieurs reprises les services de l'ADE et de l'APC depuis deux ans, sans que rien ne soit entrepris pour y mettre fin. En plus de toutes ces retombées évoquées, cette eau stagnante depuis longtemps au niveau de cette cavité, est polluée et présente des risques de maladies pour les nourrissons et les personnes fragiles, en plus d'attirer toutes sortes de mouches, de moustiques et autres espèces d'insectes à cause d'une verdure luxuriante qui forme un refuge idéal pour la nidification. Ce cas ne nécessite pourtant que quelques heures de travail pour n'importe quelle équipe d'entretien, et doit bénéficier d'une priorité absolue.

Oulaid Soualah