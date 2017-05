Tala Boughlal et Maidhi réclament le gaz

Par DDK | Il ya 25 minutes | 78 lecture(s)

Tala Boughlal et Maidhi, deux villages situés à quelques dix kilomètres au nord-ouest du chef-lieu de la commune de Taghzout, sont implantés au pied de la chaine montagneuse du Djurdjura.

Le chemin communal y menant, très étroit à plusieurs niveaux, est bitumé mais dégradé par endroits. Les deux localités, à la nuit tombée, se retrouvent dans le noir, et ce, du fait de l’inexistence d’éclairage public. Pourtant, les habitants rencontrés sur place affirment avoir réclamé la prise en charge de cette doléance, mais les responsables locaux gardent toujours le silence et n’ont pris aucune décision positive. «Toutes les réclamations restent vaines», nous dira Amar, un villageois de Maidhi. L’autre préoccupation majeure de toute la population demeure le raccordement au gaz de ville. En hiver, les chefs de famille vivent un calvaire. Tous affirment qu’ils rencontrent des difficultés pour se procurer des bonbonnes de gaz butane, qu’ils acheminent de la ville de Bouira. «Les chutes de neige obstruent nos déplacements surtout pour ceux qui n’ont pas de réserve en gaz butane. Les deux axes routiers sont systématiquement fermés et les déplacements sont chose impossible. L’hiver est très rude chez nous !», rétorque Ali, un sexagénaire du village de Maidhi. Notre interlocuteur nous informe que Merkala, un autre village situé non loin de leur localité, est raccordé au réseau du gaz de ville. Les citoyens nous ont déclaré que les services de la SDC ont effectué un recensement des foyers au début du mois en cours, plus précisément à la veille des élections législatives, sous prétexte que les deux villages ont bénéficié du projet mais les habitants restent incrédules. Les élus locaux et le chef de daïra ont reçu, auparavant les habitants, sans pouvoir donner de réponse sauf «que le projet ne peut être accordé dans l’immédiat faute d’austérité», ajoutera Ali. Les habitants sollicitent et interpellent ainsi, les autorités de la wilaya, pour doter leurs villages de l’éclairage public et projeter le raccordement au gaz de ville avant l’arrivée de l’hiver. «L’éclairage public et le gaz de ville sont le seul souci et l’unique préoccupation des citoyens», précise un autre villageois.

A. B.