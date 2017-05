La DSA veut maîtriser le marché avicole

Par DDK | Il ya 35 minutes | 11 lecture(s)

Une foire agricole initiée par la DSA et la Chambre de l’Agriculture de Bouira s’est tenue, avant-hier et hier, au niveau de la salle OMS du chef-lieu de wilaya.

Le but de cette manifestation agricole était de faire connaitre les différents produits des différentes filières agricoles de la wilaya. Un regroupement agricole auquel ont pris part plusieurs dizaines d’exposants et qui a été inauguré par le secrétaire général de la wilaya ainsi que le chef de cabinet du wali. Sur les lieux, le stand de Carravic, filiale de l’ONAB, a été pris d’assaut dès les premières heures de la matinée, une vente étant programmée juste après. Il faut dire que c’était là une occasion rêvée pour les visiteurs qui ont pu acquérir du poulet frais à 250 DA le kilo, alors que son prix sur les marchés de la ville dépasse les 300 DA. La filière avicole fut le centre d’intérêts des visiteurs. Et lors de la visite de la délégation de wilaya, M Betraoui, PDG de Carravic, a souligné que plusieurs points de vente ont été installés dans différentes communes de la wilaya pour permettre aux consommateurs de s’approvisionner à moindre prix en viande blanche, notamment le poulet. L’autre filière en pleine expansion qui a connu un engouement particulier du public c’est la cuniculture. Les éleveurs de lapins étaient présents en force pour faire découvrir les différentes races de lapins élevés pour leurs viandes. Ce créneau, qui se développe à travers la wilaya de Bouira, est pour rappel un challenge pour les responsables de l’agriculture qui ne cessent d’organiser des formations et des journées d’études afin de vulgariser la filière.

Hafidh B.