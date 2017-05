La réhabilitation du centre culturel reclamée

Par DDK | Il ya 34 minutes | 11 lecture(s)

Dans une requête adressée au wali de Bouira et aux autorités locales, l’association socioculturelle «Tagrawla» de la commune d’Ath-Leqsar, à l’Est de la wilaya de Bouira, réclame la réhabilitation du centre culturel local et sa mise à la disposition du mouvement associatif local.

Selon le même document, dont une copie nous a été remise, le centre en question, l’unique espace culturel dans la commune d’Ath-Leqsar, se trouve dans un état de délabrement avancé et ne peut plus accueillir les activités culturelles des associations. Pire encore, le même communiqué, précise que plusieurs salles du centre culturel, ont été récemment transformées en service communal d’urbanisme, ce qui complique d’avantage le travail des associations de cette région : «Nous faisons appel à l’ensemble des autorités compétentes pour l’inscription d’une opération de réhabilitation du centre culturel de notre commune. Notre société est assoiffée de culture et ce n’est pas en offrant des locaux réservés exclusivement à cette culture pour un autre organisme qui n’est nullement proche de la vocation culturelle, que nos autorités locales vont remédier à ce vide culturel, dont souffre notre société. Nos jeunes et nos enfants, sont désormais livrés à toutes sortes de fléaux et dangers qui traversent notre société. Le centre culturel est l’un des rares endroits ou ils peuvent activer et promouvoir leur culture et leur savoir faire, donc il doit être réhabilité et mis en service», lit-on dans cette déclaration.

O. K.