La police mobilisée !

En prévision du mois de Ramadhan et des examens de fin d’année scolaire, la sûreté de la wilaya de Bouira met en place un important plan de sécurisation des centres d’examens, des lieux publics à grande fréquentation et des routes et voies publiques.

En effet, selon un communiqué de la cellule de communication de la Police à Bouira, plusieurs centaines d’éléments de police, issus de plusieurs sections, notamment les services de lutte contre la criminalité et ceux de la voie publique, seront mobilisés, jour et nuit, durant cette période. Ces derniers travailleront selon un plan spécial, qui sera mis en place à partir d’aujourd’hui (samedi NDLR) : «Le plan spécial mois de Ramadhan et examens de fin d’année, verra la mobilisation de l’ensemble des effectifs de la Police à Bouira. Ces derniers auront les tâches de sécuriser les lieux publiques et les centres d’examens et aussi de réguler la circulation routière, particulièrement au niveau des grands centres urbains», précise le communiqué de la Police, qui ajoute que des patrouilles spéciales sont prévus pour cette même période : «Au niveau de chaque centre d’examen ou lieu public à grande fréquentation, des éléments de la Police seront postés. Des brigades mixtes, composées d’éléments de la BMPGI, BRI et de la police de la voie publique, auront la charge de patrouiller 24h/24h pour assurer la sécurité des citoyens durant cette période». Toujours selon le même document, un programme d’accompagnement psychologique a été mis en place, pour aider et encadrer les candidats des trois paliers, afin de passer leurs examens dans les meilleures conditions. Au même titre qu’une vaste campagne de sensibilisation contre les accidents de la route, qui sera menée conjointement avec des associations locales sur l’ensemble des daïras de la wilaya : «Durant cette même période, la cellule psychologique de la Police, sera aussi mobilisée pour l’accompagnement des candidats des examens de fin d’année, aussi pour animer des campagnes de sensibilisation contre les accidents de la route et de certains méfaits de la conduite durant la période du jeûne», ajoute le même document, qui précise qu’un restaurant ‘’El-Iftar’’ sera ouvert par les services de la Police durant le mois de Ramadhan, sur l’autoroute est-ouest près de la gare routière de Bouira.

