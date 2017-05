Cérémonie de clôture en fête

Par DDK | Il ya 51 minutes | 120 lecture(s)

Le centre culturel de la commune d’Aomar, à une dizaine de kilomètres au nord de la wilaya de Bouira, a abrité, en fin de semaine dernière, une manifestation culturelle organisée par l’association des analphabètes, à l’occasion de la clôture de l’année scolaire 2016-2017.

La coordinatrice communale a prononcé une brève allocution d’ouverture, avant de relater les différentes étapes d’apprentissage, et les efforts engagés par les apprenantes et les enseignantes. La cérémonie s’est déroulée en présence d’une centaine de femmes scolarisées, ainsi que d’autres invités. Un riche programme a été prévu, et les élèves du CEM et de l’école primaire d’El-Madjen ont animé la fête par des chants, l’intervention de leur chorale et de petites pièces théâtrales portant sur le savoir, la culture et le progrès. Un concours d’intergroupes a opposé les différentes écoles, et les questions ont porté sur la langue nationale, le calcul et la culture générale. Les élèves du collège et de l’école primaire ont été longuement applaudis par l’assistance. Des prix ont été décernés à deux enseignantes de cette association, qui n’ont ménagé aucun effort, et dont le contrat est arrivé à terme après deux années de travail. Signalons que six enseignants encadrent les apprenants et apprenantes avec cinq enseignantes pour les femmes et un enseignant pour les hommes, à travers des cours dispensés sur les différentes écoles du chef-lieu de la commune et des localités. Des cadeaux ont été alloués aux cinquante meilleures femmes apprenantes dont une de 70 ans, H-A.H, la plus âgée, a été récompensée pour les efforts qu’elle a fourni tout au long de son apprentissage et de sa scolarité. Comme toutes les femmes l’appellent, Khalti H a été longuement applaudie par l’assistance pour son courage, son abnégation et sa sagesse. Une apprenante âgée de trente ans, Z.D, nous dira : «C’est notre mère, nous la respectons beaucoup, elle est notre exemple et notre guide. Elle nous conseille toujours et nous incite à travailler, à apprendre pour assurer notre avenir, malgré le retard que nous enregistrons dans notre apprentissage», La fête a été clôturée par une offrande à laquelle tous les convives ont pris part.

A. B.