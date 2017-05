Un spécialiste ORL affecté, mais…

Par DDK | Il ya 51 minutes | 114 lecture(s)

Un nouveau médecin spécialiste des plus attendus dans la région, soit un ORL est arrivé, mardi dernier à l'hôpital Kaci Yahia de M'Chedallah pour prendre ses fonctions. Malheureusement, c'est une affectation non accompagnée du matériel nécessaire et spécifique (tel qu’un miroir de CLAR, un spéculum, une naso-fibroscopie et un miroir laryngé) qui permettra à ce praticien, de procéder à un diagnostic complet, pour donner un traitement adéquat à chaque cas.

Par ailleurs, ce médecin spécialiste est devrait aussi assurer à l'EPSP d'Ahnif les consultations spécialisées, ainsi qu’au niveau de la polyclinique de Chorfa et cela, faute d'espace au niveau de l'hôpital de M’chedallah, sachant qu'il est appelé à couvrir une circonscription de pas moins de 7 communes, soit les six communes de la daïra de M'Chedallah et celle d'El Adjiba, relevant administrativement de la daïra de Bechloul, avec une démographie qui frôle les 150 000 habitants. Ce praticien, en l'absence du matériel médical nécessaire se contentera de simples consultations et des orientations des malades vers d'autres institutions hospitalières équipées. Cet ORL est de ce fait reconverti en simple ‘’médecin généraliste’’ faute de moyens, alors que les maladies liées à cette spécialité font des ravages dans la région. Reste à espérer que les responsables de la santé au niveau de la Direction de la Santé de la wilaya de Bouira réagiront rapidement pour solutionner cette contrainte du manque d'équipements spécifiques, pour permettre à cet unique ORL dans la région de prendre en charge les centaines de malades. Des patients ne pouvant se déplacer ailleurs ou n'ayant pas les moyens financiers pour s'adresser à un spécialiste du secteur privé, dont les consultations coûtent pour ainsi dire les yeux de la tête.

Oulaid Soualah