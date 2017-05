Les pompiers et la conservation unis pour la cause

Par DDK | Il ya 51 minutes | 127 lecture(s)

En collaboration avec la conservation des forêts de la wilaya de Bouira, les éléments de la protection civile relevant de la commune de Bordj-Okhriss, située à 50 km au Sud du chef-lieu de la wilaya, ont organisé mercredi dernier, une campagne de sensibilisation pour la lutte contre les feux de forêt. Les organisateurs espèrent faire passer leur message à travers toutes les localités de ladite commune.

En effet, la conservation des forêts a ainsi mis à profit l’occasion pour apprendre aux citoyens les mesures à observer pour lutter efficacement contre les incendies qui ravagent chaque année des centaines d’hectares de forêts, de maquis, voire de broussailles ou d’arbres fruitiers. Pour rappel, l’année précédente, la protection civile a enregistré pas moins de 600 cas de feu à travers la wilaya de Bouira. Les superficies parties en fumée s’élevaient à plus de 3 100 hectares, dont 1 086 ha de forêts, 1 100 ha de broussailles, et 280 ha d’arbres fruitiers et autres. Tout comme chaque année à cette période chaude, des plans de lutte sont mis en place par les autorités, particulièrement dans les régions fortement boisées, à l’instar de Bordj Okhriss. «Nous avons mis en place tout un dispositif de surveillance et de lutte. Tous les moyens dont nous disposons, tels les camions citernes, sont prêts au parc communal. Des jeunes chômeurs sont aussi recrutés, en tant que saisonniers, pour participer à la lutte contre les incendies», nous a confié une source proche de l'APC de Bordj Okhriss. Par ailleurs, les autorités locales ont aussi sensibilisé les responsables des comités de villages, afin de réunir respectivement leurs concitoyens pour procéder au nettoyage et au désherbage près de leurs habitations, et de là, à réaliser des tranchées pour empêcher les flammes de se répartir, ou du moins ralentir leur propagation dans le cas où un feu se déclarerait. Cependant, cela reste à concrétiser, car pour l’instant aucun comité de village n’a entamé la réalisation des opérations de désherbage. «Ensemble pour enlever toute possibilité d’incendie», tel est le slogan de cette campagne pour cette année.

Aziz C.