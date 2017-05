Des coupures électriques récurrentes

Par DDK | Il ya 1 heure | 125 lecture(s)

Le début du mois de Ramadhan a été accompagné de coupures électriques au niveau de plusieurs localités de la wilaya de Bouira, dont Bordj Okhris, Mezdour et Tagdit, au Sud du chef-lieu.

C’est devenu presque une habitude d’associer les bougies à l’approche de chaque événement qui incite à la moindre hausse de consommation, comme à la moindre averse. Cette fois, la situation a empiré, notamment depuis le début des travaux de réhabilitation d’une ligne électrique à proximité desdites localités, comme annoncé par la SDC de Bouira quelques jours auparavant. Dans le même avis, il est mentionné que ces perturbations dureront jusqu’à la fin de cette semaine. Malheureusement, ces coupures récurrentes ont soumis les usagers et surtout le matériel électroménager à rude épreuve. Même si ces interruptions électriques ne sont qu’éphémères, cela engendre souvent des conséquences ‘’désastreuses’’ pour les ménages. Un courant qui saute plusieurs fois peut affecter sérieusement les appareils électroménagers. Cet état de fait cause des désagréments pour les citoyens de la région qui voient leurs articles électroménagers, particulièrement les réfrigérateurs et autres congélateurs contenant des denrées alimentaires, endommagés. Par conséquent, Beaucoup de ménages ont préféré débrancher leurs réfrigérateurs en attendant la stabilisation de l’énergie. De leur côté, les cybers ont vu leurs clients excédés par les va-et-vient incessants du courant. Dans nombre d’administrations, les ordinateurs n’ont pas fonctionné, pour éviter des risques inutiles. Les dérangements se sont étendus à toute la commune de Bordj-Okhris, où la stabilisation ne survient que vers 19 heures, idem pour Mesdour et d’autres villages environnants. Les citoyens, pour lesquels ces perturbations alimentent moult discussions, attendent avec impatience la fin des travaux. À noter, toutefois, que certains commerçants se sont même procuré un groupe électrogène - un luxe pour d’autres - dans le but de faire face à ces défaillances. De l’avis de ces commerçants rencontrés à Bordj Okhriss, ces coupures de courant, même en ne durant que quelques secondes, font fortement vibrer l’ensemble des appareils électroménagers branchés, à savoir les climatiseurs, les réfrigérateurs et les congélateurs. D’ailleurs, de nombreux démodulateurs, de TV et de réfrigérateurs ont été endommagés suite à ces interruptions électriques répétées. «J’ai dû débourser 5 000 DA pour réparer mon congélateur. Si les services de la SDC prennent en charge les frais de réparation, suite à la présentation de la facture de l’agent agréé qui répare les appareils électroménagers, il n’en est pas de même pour la gamme de produits frais stockés dans le congélateur, et pour ces denrées qui ont connu une rupture de la chaîne du froid, je me vois obligé de m’en débarrasser», déplore le propriétaire d'une supérette du centre-ville de Bordj Okhriss.

Aziz C.