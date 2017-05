La 3e édition dédiée à la mémoire de Matoub

Par DDK | Il ya 1 heure | 91 lecture(s)

Après un arrêt de deux années, le Festival de la robe kabyle d’Ath-Leqsar revient cette année pour sa troisième édition. En effet, c’est le collectif des associations des deux communes d’Ath-Leqsar et Ath-Rached, à l’Est de la wilaya de Bouira, qui a annoncé la nouvelle, à travers un communiqué posté sur les réseaux sociaux.

Une première réunion de concertation a déjà eu lieu le weekend dernier, et les représentants des associations se sont accordés la date du 20 juillet prochain, pour la tenue du festival. On annonce également que la manifestation sera dédiée à la mémoire de Matoub Lounès, selon le même communiqué. Plusieurs activités seront aussi programmées, entre autres des expositions de robes kabyles, particulièrement celles d’Ath-Leqsar avec leurs spécificités culturelles et historiques, des conférences débats sur l’œuvre du défunt Matoub Lounès, une compétition culturelle et un gala artistique. Il se dit d’ores et déjà que ce rendez-vous artistique sera animé par de grandes figures de la chanson kabyle. À cette occasion, des partenariats sont envisagés entre les associations de la région, et d’autres associations ou fondations des wilayas de Tizi-Ouzou, Bejaia et Bourdj Bou Arreridj.

O. K.