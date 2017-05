Un comité du CRA installé

Par DDK | Il ya 55 minutes | 89 lecture(s)

C’est en présence de nombreux jeunes bénévoles et citoyens de la commune de Sour El-Ghozlane, au sud de la wilaya de Bouira, qu’un comité local du croissant rouge algérien (CRA) a été installé samedi dernier, au cours d’une assemblée générale tenue à la salle des fêtes communale.

À l’issue de cette assemblée, M. Belkacem Fouad, médecin vétérinaire de profession, a été élu président du comité, et quatre autres membres du bureau ont été installés. M. Belkacem expliquera à l’assistance ses ambitions et le programme qui sera mis en œuvre au cours de cette semaine. Selon lui, le comité local du CRA s’engagera d’ores-et-déjà dans des actions de solidarité pour ce mois de Ramdhan : «Durant la première semaine, nous allons engager d’abord une campagne d’adhésion au CRA, ici à Sour El-Ghozlane, avant de nous engager dans des opérations de solidarité en collaboration avec le mouvement associatif local. Pour l’année prochaine, nous projetons d’ouvrir notre propre restaurant El-Iftar et organiser des séminaires et des concours dans le secourisme et le bénévolat. Bien sûr, on essayera d’accompagner et d’encadrer toutes les associations locales qui activent actuellement dans le volet de solidarité», a-t-il déclaré. De son côté, le maire de Sour El-Ghozlane, qui était aussi présent lors de cette cérémonie, s’est engagé à réserver des locaux pour abriter cette section dans sa commune, et à accompagner les bénévoles dans leurs programmes de solidarité.

