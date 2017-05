La nouvelle station de transport mise en service

Par DDK | Il ya 55 minutes | 88 lecture(s)

Inscrite dans le cadre du programme communal de développement (PCD 2016), la nouvelle station de transport de la commune d’Aïn-Bessem, vient tout juste d’être réceptionnée et mise en service.

La nouvelle structure, sise près du quartier Lamri Boudjemaâ, à la sortie est du chef-lieu, a été réalisée avec une cagnotte avoisinant les 50 millions de DA. Les transporteurs exerçants sur la ligne Bouira-Aïn Bessem ont rejoint au début de la semaine cette nouvelle gare, et ce, en attendant le transfert d’autres lignes de transport. Pour rappel, ces derniers ont longtemps réclamé la réhabilitation de l’ancienne station de transport, qui se trouvait dans un état de dégradation avancé. Selon l’un des transporteurs que nous avions interrogés, la nouvelle station-service a été réalisée selon les normes exigées : «La nouvelle station est entièrement bitumée et elle est située juste à proximité de notre ancien arrêt. Nous disposons d’espaces bien déterminés pour embarquer nos clients ou pour stationner nos bus. Même les usagers des transports ont salués cette nouvelle réalisation, car comme nous, ils enduraient un calvaire au sein de l’ancienne station, très dégradée et dépourvue de toutes les commodités nécessaires», dira notre interlocuteur. Cependant, ce dernier, fera remarquer quelques manques au niveau de cette nouvelle station, à l’image de l’absence d’un gardien ou d’éclairage public : «La nouvelle station est bien aménagée certes, mais elle manque quand même de certains éléments nécessaires à notre travail et à la sécurité des usagers, à l’image du gardiennage, de l’éclairage public, des sanitaires et des plaques de signalisations. Nous avons signalé ces manques, dès le premier jour de son ouverture, et le maire d’Aïn-Bessem nous a rassuré, en affirmant que tous ces éléments seront réalisés une fois tous les transporteurs et les taxieurs de la région hébergés dans cet arrêt», ajoute ce dernier. À noter pour rappel, que l’assiette abritant l’ancien arrêt des transporteurs a été cédée à la direction de l’AADL de Bouira, pour la réalisation d’un projet de 300 logements de type AADL. D’ailleurs, les travaux de ce projet ont été entamés dès le deuxième jour du transfert de cette station.

O. K.