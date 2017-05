Les étudiants dénoncent de graves dégradations

Par DDK | Il ya 55 minutes | 86 lecture(s)

Dans une requête adressée à la direction des œuvres universitaires de Bouira, les étudiants membres du comité autonome de l’université de Bouira sont montés au créneau, pour dénoncer ce qu’ils ont qualifié de «grave dégradation des conditions de vie des étudiants au sein de l’ensemble des résidences universitaires».

En effet, les étudiants ont émis plusieurs revendications, liées à l’amélioration de leurs conditions de vie au sein de ces cités, à l’image du renforcement des moyens de transport universitaire, de l’amélioration des services de restauration et de l’hygiène à l’intérieur des cités. Les rédacteurs de cette requête dénonceront également la surcharge des chambres, l’absence de moyens de loisirs et de divertissements, et surtout la dégradation du climat sécuritaire au sein de ces cités, particulièrement durant cette période de fin d’année scolaire. Selon ces étudiants, des extras-universitaires s’infiltrent régulièrement à l’intérieur de l’enceinte universitaire, et des cas d’agressions ont même été signalés. «Nous vivons dans des conditions lamentables. Nous sommes maltraités à un certain degré, surtout en ce qui concerne le repas servis aux restaurants. Le manque d’hygiène et de propreté sevissent, et la nourriture est de mauvaise qualité. Les foyers censés proposer des tarifs étudiants, imposent les prix du marché ! C’est tout simplement inacceptable!», lit-on dans cette déclaration. Les étudiants ont aussi réclamé l’ouverture des accès des résidences, au profit de tous les étudiants de l’université de Bouira, particulièrement durant cette période d’examens, «L’administration de la DOU interdit aux étudiants non-résidents l’accès aux cités universitaires. En plus de l’interdiction d’accès entre les résidences, et ce, alors que la règlementation l’autorise. C’est pour nous, une chose pénalisante, surtout durant cette période d’examens. Nous souhaitons la suppression de cette règle», lit-on encore dans le même document. Contacté par nos soins, le nouveau directeur des œuvres universitaires de Bouira, M. Ali Lamri, a balayé d’un revers de la main les remarques des étudiants, en avançant que «toutes les conditions sont réunies au sein des résidences universitaires de Bouira durant cette période de fin d’année». M. Lamri avancera également que les services au sein de sa direction fonctionnent normalement durant cette période du mois de Ramadhan : «Nos services fonctionnent normalement au sein de l’ensemble des résidences universitaires, et nous veillons toujours à l’amélioration de la qualité des services, notamment la restauration, le transport et l’hébergement, particulièrement durant cette période. Pour ce mois de Ramadhan un menu spécial a été instauré, ainsi que des activités artistiques au profit de nos résidents», a-t-il déclaré. Concernant l’accès des étudiants non-résidents vers les cités universitaires, notre interlocuteur affirmera que ces étudiants peuvent y accéder en tant qu’invités, comme le stipule le règlement intérieur de chaque résidence : «Tous les résidents peuvent recevoir des invités, comme le stipule notre règlement intérieur, et il seront logés dans de bonnes conditions. C’est vrai que l’autorisation d’accès aux étudiants non-résidents a été suspendue récemment pendant une semaine, pour des raisons techniques, mais actuellement, nos résidents peuvent recevoir leurs invités le plus normalement du monde», a-t-il ajouté. Avant d'affirmer qu'il effectuera des tournées régulières au sein des cités universitaires durant ce mois de Ramadhan, pour veiller au bon déroulement des services.

Akkache L.