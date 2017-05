Incendie à l'exploitation agricole de Bouaklane

Par DDK | Il ya 2 minutes | 1 lecture(s)

La localité de Bouaklane, sise à la périphérie du chef-lieu communal de M'Chedallah, a été, dimanche dernier, le théâtre d'un départ de feu qui s'est déclaré à l'exploitation agricole de la même localité.

En effet, ce sinistre, dont les causes sont encore inconnues, a détruit, dans son sillage, une bonne superficie d'une surface emblavée. Des fumées intenses se dégageaient des lieux en rendant l'air irrespirable. Cet incendie s’est déclaré à quelques dizaines de mètres des premières habitations, séparées de l'exploitation avec un chemin communal et des trottoirs. L'intervention rapide des pompiers de la ville de M'Chedallah a permis de circonscrire, à temps, les flammes qui menaçaient de brûler toutes les récoltes céréalières, aidées, dans cela, par les vents qui soufflaient fort en cette journée de dimanche. "Dieu merci, plus de peur que de mal. Le feu a été maîtrisé avec brio par les pompiers de M'Chedallah. Leur intervention rapide et efficace a permis de couper court à l'avancée des flammes, car les épis de blé sont un excellent conducteur de flammes", indique un habitant de Bouaklane. À noter que ce départ de feu est le premier du genre, cette année, dans la commune de M'Chedallah.

Y. S.