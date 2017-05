Ouverture d'une bretelle à Passala

Par DDK | Il ya 3 minutes | 1 lecture(s)

Désormais, l'accès vers la pénétrante autoroutière Ahnif-Béjaïa est possible via la commune d'Ath Mansour, au sud-est de la wilaya de Bouira.

Cela est désormais possible grâce à l'ouverture d'une bretelle provisoire qui donne directement accès à la section Ahnif-Akbou, d'une part, et à l'autoroute Est-Ouest d'autre part. En effet, les sociétés réalisatrices ont aménagé, récemment, un accès provisoire au lieu-dit "Passala", à la sortie Est du chef-lieu communal d'Ath Mansour, et ce, pour permettre aux automobilistes de la région d’accéder via la RN5 à la pénétrante Ahnif-Béjaïa, en allant soit vers Akbou ou vers l'autoroute Est-Ouest. Cet accès est vu comme salvateur pour les usagers de la RN5, notamment dans la région d'Ath Mansour, qui n'auront plus à se déplacer jusqu'à Aït R'zine, à 15 kms, pour accéder à la section livrée de la pénétrante pour aller par exemple à Akbou ou à Béjaïa. «C'est une bonne chose pour nous, cela contribuera à désenclaver notre région. Sur le plan économique, l'aménagement de cette bretelle, en attendant la réalisation d'un échangeur, permettra à notre commune (Ath Mansour, ndlr) d'enclencher l'essor tant attendu, surtout avec l'implantation d'une zone d'activité, qui bénéficiera de ces importants réseaux routiers et ferroviaires, implantés dans notre région, comme la RN5, les chemins de fer et la pénétrante Ahnif-Béjaïa», estime un citoyen de Taourirt, une localité relevant de la commune d’Ath-Mansour. Par ailleurs, les travaux de réalisation de l'échangeur à "Passala" vont bon train. Cependant, il y a eu par le passé des arrêts de travaux, qui étaient dus essentiellement "au non payement" des sociétés réalisatrices, ce qui a induit du retard dans l'achèvement de cet ouvrage d'art qui désenclavera toute la région de l'Est de la vallée du Sahel.

Y Samir.