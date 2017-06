Ouverture de deux restaurants Iftar

Par DDK | Il ya 1 heure | 152 lecture(s)

Deux restaurants ‘’Iftar’’ ont ouvert pour ce mois de Ramadan, à l’Est du chef-lieu de la wilaya de Bouira, l’un se trouve dans la commune d’El-Esnam, l’autre dans celle de Bechloul.

Ces infrastructures accueillent des jeûneurs, notamment des usagers de la RN 05, et des travailleurs venus d’autres régions, qui se retrouvent, parfois, bloqués à mi-chemin à l’heure du f’tour (rupture du jeûne), où tous les commerces ferment. Les usagers de la route se voient ainsi, offrir des repas chauds et complets, partagés lors de la rupture collective du jeûne. Cette initiative est venue de deux associations, celle d’ ‘’Ath-Lkhir’’ pour la commune d’El-Esnam, et l’autre de l’association ‘’Assirem’’ pour la commune de Bechloul, occupant d’anciens restaurants qui longent la RN05 traversant les deux communes. D’ailleurs, au niveau de Bechloul, à l’heure de la rupture du jeûne du premier jour du mois de Ramadhan, beaucoup de travailleurs venus d’autres régions du pays étaient attablés, de même que des voyageurs qui se trouvaient là à ce moment. Pour ces convives d’un jour, la satisfaction était au rendez-vous, et ils sont unanimes à affirmer que l’endroit est un lieu propice pour s’offrir des moments de convivialité, à l’effet d’oublier la séparation familiale durant ce mois sacré. «Nous sommes bien pris en charge, on ne manque de rien, les bénévoles sont très accueillants, l’initiative est très louable», dira Ahcène, un passager, très heureux d’avoir trouvé un refuge où rompre le jeûne et se reposer un peu, avant de poursuivre son trajet vers Bordj Bou Arreridj. Par ailleurs, Fouad, membre de l’association ‘’Ath Lkhir’’ n’a pas manqué d’évoquer les opérations louables menées en faveur des familles démunies, au début du mois en cours, tout en soulignant que de prochaines actions de solidarité sont programmées avant la fin de ce mois sacré. Il faut dire que le mois de jeûne est devenu un rendez-vous incontournable pour les bienfaiteurs de ces localités, qui activent et ne ménagent aucun effort pour organiser des actions de solidarité et d’aide au profit des plus démunis.

Aziz C.