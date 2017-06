Le projet du marché couvert aux oubliettes

Par DDK | Il ya 30 minutes | 76 lecture(s)

Faut-il s'étonner de la multiplication des points de vente informels sur les accotements de la RN15, qui passe par la localité de Chorfa ? Alors que celle-ci ne possède même pas un marché couvert !

Cela fait des années que le projet de réalisation d'un marché couvert est inscrit, toutefois sans qu'il ne voit le jour. Pourtant, des appels d'offre ont été lancés, par le passé. Cette situation n'arrange pas les choses, car les marchands informels causent un énorme manque à gagner aux collectivités locales, à travers l'évasion fiscale. Résultat des courses: des ressources financières non négligeables filent entre "les mains" de ces collectivités sans qu'elles n'en bénéficient. L'importance d'un marché couvert est indéniable, car il permettrait la régularisation des marchands ambulants, la "libération" des trottoirs et des accotements de la RN15, et la mise dans des conditions idoines des produits agricoles proposés à la vente (fruits et légumes, poulets, œufs...), qui sont actuellement vendus exposés aux rayons du soleil, au bestioles, à la poussière et au gaz d'échappement des véhicules. «La réalisation d'un marché couvert dans notre localité (Chorfa, ndlr) revêt une grande importance pour nous, les citoyens de cette commune. En plus de l'accessibilité, ce marché nous permettra de nous approvisionner en produits alimentaires frais et vendus dans des conditions d'hygiène réglementés. Actuellement, les poulets, les œufs et fruits et légumes vendus sur les bords de la RN15 ne sont pas conformes à la consommation, car ils sont exposés au soleil à longueur de journée! Il faudra que cela cesse un jour», préconise un habitant de Chorfa-centre. La situation risque de se corser davantage pour la santé des consommateurs dans cette localité, surtout en plein mois de Ramadan, où la demande sur les produits alimentaires sensibles augmente significativement.

Y Samir.