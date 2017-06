Takerboust fait peau neuve

Par DDK | Il ya 30 minutes | 79 lecture(s)

Il est de ces actions qui font chaud au cœur, et qui redonnent l'espoir d'une jeunesse équilibrée éprise de civisme et animée de bonnes manières.

C'est le cas notamment à Takerboust, chef-lieu de la commune d’Aghbalou, au nord-est de la wilaya de Bouira, où un groupe de jeunes bénévoles s’est lancé, depuis le début du ramadan dans des actions de volontariats au profit de leur village. Ainsi, en premier lieu, c’est le cimetière qui a bénéficié d'un toilettage complet. Les bénévoles l’ont débarrassé de son tapis d'herbes sèches, tout en procédant à l'entretien des tombes. En parallèle, ils ont lancé une quête de fonds, qui leur a permis l'acquisition d'un cercueil frigorifique et d’une tente, équipements des plus indispensables lors des enterrements dans cette région de haute montagne au climat exceptionnellement rude. Ces jeunes volontaires, en continuant sur leur lancée ont mis en place un programme nocturne d’embellissement du village dès le premier jour du ramadan, en commençant par un lavage à grande eau des principales rues du chef-lieu de la commune, pour passer ensuite à l'opération suivante, celle du badigeonnage à la peinture des façades le long de ces rues. Nous apprendrons du maire de cette municipalité que des adhérents du mouvement associatif commencent à rejoindre ce groupe de jeunes bénévoles. Une détermination qui commence à prendre de l'ampleur pour redonner un visage honorable au plus grand village d'Afrique, qui subit sans cesse les agressions climatiques et même humaines. Le même élu nous informera qu'un choix de terrain a été effectué pour l'aménagement d'un nouveau cimetière communal, et que ces bénévoles viennent de lancer une pétition pour accélérer les procédures administratives, telle la cession du terrain en question qui relève du domaine étatique. Il convient de noter que ce genre d'opérations de volontariat, organisés spontanément par de jeunes bénévoles se propage à travers toute la région depuis ces deux dernières années, à l'image de ceux de Raffour, dans la commune de M'chedallah qui ont lancé l'ambitieux projet de l'aménagement d'un espace vert à proximité de l'aire de jeux de leur localité, ceux du village Aggach, dans la commune de Saharidj qui ont de leur coté réalisé une bâtisse à l'entrée du cimetière, en faisant recours à une collecte de fonds…Des opérations d'utilité publique et de civisme que les autorités doivent accompagner.

O Soualah