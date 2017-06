Les élus de la mairie décriés !

Par DDK | Il ya 25 minutes | 15 lecture(s)

Des décharges sauvages pullulent depuis quelques mois, au niveau des quartiers du centre-ville de Sour El-Ghozlane, une commune située à 40Km au sud du chef-lieu de la wilaya de Bouira.

Ainsi, ces décharges anarchiques font peser le risque d’une réelle catastrophe écologique sur la ville, du fait qu’elles prennent des proportions alarmantes et ne cessent de s’accroître. D’après les habitants, les déversements de déchets ménagers et autres résidus se font de jour comme de nuit, et rien ne se fait pour mettre un terme à ce malheur qui porte préjudice à l’environnement. Face à cette situation des plus déplorables, «les autorités locales ne bougent toujours pas le petit doigt afin de remédier au problème,» dénoncent les habitants du chef lieu. Ces derniers avancent que plusieurs réclamations ont été pourtant effectuées auparavant. Des détritus des plus nuisibles, car non seulement ils détruisent la nature, mais ils représentent également une réelle menace sur la santé publique. Ils peuvent générer des maladies très dangereuses, dont la typhoïde, la diarrhée, l’hépatite, le cholera et bien d’autres, sans s’étaler sur leurs séquelles que nul ne devrait ignorer. Ainsi, l’exemple du quartier 17 Octobre est édifiant, il se trouve face à une pollution préoccupante. Des décharges sauvages imposantes (où rodent des animaux, principalement des chiens et chats errants), atteignent des proportions monstrueuses, et deviennent de plus en plus inquiétantes. Les trottoirs et les chaussées de la cité sont jonchés de déchets de tous genres. Le manque de poubelles est criant et l’état de certaines est loin d’être encourageant, car trop dégradées pour que le citoyen s’en serve. «Les autorités locales ne semblent pas se soucier de cet état de fait qui affecte notre quotidien», déplore Madjid un des habitants de cette cité.

Aziz C.