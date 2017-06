Attention, affaissements sur la RN15 !

Par DDK | Il ya 25 minutes | 14 lecture(s)

D’effroyables affaissements de terrain, ayant entrainé une bonne partie de la chaussée à deux endroits sur la RN15, au lieudit Ighil Aazem à la sortie nord du chef-lieu de commune d’Aghbalou datent de deux ans.

Pendant tout ce temps aucun reflexe salutaire des responsables, ni de l’APC et son service voirie ni de la direction concernée de la wilaya, pour la prise en charge de ce danger qui persiste sur cette route. Une carence qui constitue un véritable piège pour les routiers, notamment ceux circulant de nuit. Une source auprès des services techniques de la DTP affirme que ces avaries ont été recensées et une entreprise a été désignée pour entamer des travaux de réhabilitation depuis le début de l’année, mais à ce jour, cette dernière n’a pas entamé les travaux. Notre source précise que l’enveloppe financière réservée pour ce projet, n’a pas été encore débloquée par le ministère des travaux publics. Cette lenteur administrative risque de faire des victimes parmi les milliers d'usagers de cette importante route nationale qui relie la wilaya de Bouira à celle de Tizi-Ouzou via le col de Tirourda. Un tronçon qui enregistre un important trafic routier en H24, et qui redouble d’intensité durant la saison estivale. Il convient de rappeler que ces graves avaries surviennent en haute montagne à quelques 1200 mètres d'altitude. Un site fréquemment balayé par de spectaculaires déchaînements d’éléments naturels composés de violentes tempêtes de vent, grêle, neige et pluies diluviennes. D’ailleurs, un mouvement géologique continu aggrave chaque jour d'avantage ces affaissements au point où ce tronçon ne tarderait pas à être fermé à la circulation malgré son rôle stratégique sur plusieurs volets : économique, touristique, et sécuritaire. Un cas sur lequel doivent se pencher rapidement les autorités locales pour faire avancer le dossier et écarter le terrible danger qui guette les routiers.

Oulaid Soualah