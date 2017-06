La tension sur le lait en sachet s'accentue

Par DDK | Il ya 1 heure | 103 lecture(s)

La quête d'un sachet de lait, dans les localités de la vallée du Sahel, pour ne citer que cette région charnière de la wilaya de Bouira, est devenue une véritable corvée pour les chefs de familles, et ce à cause de sa rareté.

En effet, même si cette situation dure depuis des mois déjà, il n'en demeure pas moins qu'elle s'est accentuée, en ce mois de Ramadhan, à cause de la demande qui s'est considérablement accrue sur ce produit de première nécessité. Avec l'arrivée du mois de carême, la consommation du lait, en sachet notamment, augmente de manière significative, en ce sens que cette denrée, en plus d'être consommée crue ou bouillie, avec ou sans café dans la soirée et pendant "el imsak", entre dans la confection de plusieurs plats culinaires et autres entremets, comme les flans, les glaces, les crèmes, etc. Cet état de fait provoque, chaque jour, une affluence des ménages chez les épiciers de la région pour se procurer du lait en sachet. Malheureusement, devant la pénurie de ce produit de base, des files d'attente se forment le plus souvent devant les commerces d'alimentation générale des localités du Sahel, comme M'chedallah, Chorfa, Ahnif et autres, où cette denrée est distribuée avec rationnement à raison de deux sachets par client, et il arrive même que ce dernier n'ait droit qu'à un seul sachet en cas de pénurie "aiguë"! «C'est vraiment triste de constater que nous sommes réduits à faire de longues files d'attente pour avoir un sachet de lait ! Nous n'avons rien compris à cette situation, et à quoi elle rime! Maintenant, si c'est la production qui ne suffit pas, alors qu'attendent les pouvoirs publics pour augmenter les quantités produites, pour satisfaire les consommateurs ? Mais cette situation devient intenable à la longue!», tempête un père de famille, accosté devant une épicerie de la ville de M'chedallah. Notre interlocuteur résume on ne peut plus clairement le désarroi dans lequel se trouvent les ménages en proie, d'une part, à la pénurie de certains produits comme le lait en sachet, à juste titre, et d'autre part, à la cherté de la vie.

Y Samir.