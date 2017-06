Ouverture d'un restaurant Rahma

Par DDK | Il ya 1 heure | 101 lecture(s)

Pour la troisième année consécutive, un collectif de jeunes volontaires du chef-lieu communal d'El Adjiba, a ouvert, depuis le début du mois de Ramadhan un restaurant ''Iftar'', à proximité de la RN5.

Cette initiative a été saluée par beaucoup de citoyens de la localité, surtout les étrangers à la commune qui passent via la RN5, et qui trouvent en ce restaurant un lieu convivial, où ils pourront rompre le jeûne en attendant de continuer leur route tranquillement. Une centaine de repas chauds y sont servis, chaque soir, dans ce restaurant ouvert surtout pour les automobilistes qui transitent par là, et ce à quelques moments de la rupture du jeûne. Cette action permet ainsi aux conducteurs de faire un "break", tout en leur évitant d'user de la vitesse pour arriver chez eux avant l'Adhan, avec tous les risques qu'ils encourent dans ce cas de figure. En effet, beaucoup d'accidents se produisent juste à quelques moments de l'appel à la rupture du jeûne, du fait que la faim désoriente quelque peu les jeûneurs, qui appuient nerveusement sur le champignon et accentuent leur vitesse, laquelle pourrait être préjudiciable pour eux et pour les autres. «La création de ce restaurant ''Iftar'' est une initiative que je salue chaleureusement. Cela permet notamment aux étrangers et aux gens qui passent par cette localité d'El Adjiba de rompre le jeûne en toute tranquillité, sans tenter de rallier coûte que coûte leurs habitations dans un affolement total au volant!», affirme un père de famille.

Y. S.