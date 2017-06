Frustration chez les abonnés

Par DDK | Il ya 1 heure | 130 lecture(s)

Les abonnés de la 4G LTE des localités relevant de la wilaya de Bouira sont déçus depuis quelques semaines par le débit de la connexion internet.

Ainsi et selon des abonnés de différentes localités, le débit est très faible pour assurer ne serait-ce qu’une simple recherche sur le net, et cette situation perdure depuis plus d'un mois. Ces mêmes abonnés prennent leur mal en patience en attendant l’amélioration de la qualité de la connexion. Pis encore, au niveau de nombreuses localités de la wilaya, à l’instar d’El-Esnam et de Bechloul, à l’est du chef-lieu de la wilaya de Bouira, la population attend toujours des antennes réceptrices depuis plus d’une année. Même constat au niveau d’autres localités dont Haïzer, El-Hachimia, Sour El-Ghozlane, El-Adjiba pour ne citer que celles-ci. La connexion est plus que jamais médiocre, voire quelques fois carrément absente, au grand dam des internautes. D’après l’Association de Protection et d’Orientation du Consommateur et son Environnement(APOCE), laquelle a soulevé ce problème auprès des services d’Algérie Télécom, la connexion censée frôler les 512 Octets, n’atteint même pas les 100 Octets, malgré l’existence desdites antennes réceptrices. La déception ne peut être qu’immense car, faut-il le rappeler, la téléphonie fixe n’existe que dans les centres-villes au niveau des chefs-lieux de communes. Du coup, il est impossible aux nombreux villageois de se raccorder à l’ADSL, pour cause d’absence du filaire au niveau de la totalité des villages de toutes les communes. C’est dire qu’en matière des technologies de l’information, et principalement de la communication, ces nombreuses localités sont malheureusement à la traîne. À ce sujet, les services d’Algérie-Télécom ont déclaré qu’ils ne disposent pas pour l’instant d’antennes réceptrices dans leur hangar, le quota reçu au début des travaux d’installation de ces antennes ne peut satisfaire la demande. Mais une fois de nouvelles antennes réceptionnées, c'est toutes les régions rurales qui seront raccordées prochainement, assure Algérie Télécom de Bouira.

Aziz Cheboub