Djebabla interpelle le chef de daïra

Par DDK | Il ya 1 heure | 109 lecture(s)

Dans une requête adressée au chef de la daïra d’El Hachimia -dont nous détenons une copie- les villageois de Djebabla, localité relevant de la commune d’Oued El Berdi, à 15 km au sud du chef-lieu de wilaya, interpellent les pouvoirs publics sur le problème d’alimentation en eau potable qu’endure la population locale.

Selon ces villageois, cela fait plus d’une année que cette pénurie perdure. Un état de fait qui les oblige chaque jour à recourir à l’achat de citernes pour faire face aux besoins quotidiens de ce liquide précieux. Pour ces villageois, l’achat de citernes grève leur budget et constitue une charge supplémentaire pour une population déjà confrontée aux difficultés de la vie. Les rédacteurs de la requête ont tenu à souligner que Djebabla est l’un des rares villages de la région à souffrir encore du problème de manque d’eau potable. Pourtant, indiquent-ils, les conduites et le réseau AEP existent bel et bien. Selon eux, il suffit juste de raccorder les foyers du village au réseau et installer des compteurs pour leur permettre l’alimentation en eau et mettre ainsi fin à un calvaire qui a trop duré. Au sujet de leur raccordement au réseau, les villageois de Djebabla indiquent que le P/APC d’Oued El Berdi a promis à plusieurs reprises de concrétiser le projet mais à ce jour il n’en est rien. «Les promesses du maire n’ont pas été tenues et notre attente ne fait que durer», ont-t-ils souligné dans la requête. Les villageois ont aussi fait savoir que de nombreuses directions, à l’image des ressources en eau (DRE) et de l’Algérienne des eaux (ADE) ont été interpellées à propos de ce problème. Seulement, ces deux administrations se renvoient à chaque fois la balle sous prétexte que le problème ne relève pas de leur compétence. Quant aux services de l’APC, que les villageois ont eu aussi à solliciter, ils déplorent l’absence d’une enveloppe budgétaire à même de financer le projet. Les villageois se disent purement et simplement victimes d’un ballotage entre les différents services de l’état. Devant cet état de fait, les citoyens de Djebabla sollicitent l’intervention des autorités localités, pour la prise en charge sérieuse du problème, et pour leur permettre ainsi de bénéficier de ce liquide précieux, d’autant plus que la saison chaude pointe déjà son nez avec dans son sillage, des besoins accrus en eau potable.

D. M.