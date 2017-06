Le nouveau marché couvert toujours inexploité !

Par DDK | Il ya 1 heure | 119 lecture(s)

Le marché couvert réalisé depuis près de deux ans au niveau du centre-ville de la commune de Bordj-Khriss, sise à une cinquantaine de km au sud du chef-lieu de la wilaya de Bouira, n’est toujours pas ouvert, au grand dam de la population locale.

La structure présente déjà de premières dégradations et risque à fortiori d’en subir davantage si ses portes demeurent closes. En effet, destiné initialement à absorber les activités commerciales informelles, qui longent la RN 24 qui traverse cette municipalité, ledit marché n’abrite toutefois aucune activité pour l’instant. Cet espace commercial est toujours inoccupé et laissé à l’abandon, et l’informel est toujours fluorescent. Les marchands de fruits et légumes occupent tous les trottoirs et partiellement les rues causant de facto, des perturbations dans la circulation automobile au centre ville. Parmi ces commerçants exerçant dans l’illégalité, nombreux sont ceux qui refusent de rallier leurs locaux, car ils considèrent que ce marché couvert très étroit est éloigné du centre-ville. Ceci malgré le fait que beaucoup d’entre eux aient été destinataires de décisions d’attribution de box au niveau de ce marché. «Ce projet parachevé depuis des mois vise à mettre un terme au désordre qui règne dans les principales rues de la ville. Actuellement, les marchands, dont la plupart sont des ambulants squattent les trottoirs et autres espaces publics réservés au piétons, et rendent ainsi la circulation difficile voire impossible», nous a expliqué un responsable de l’Assemblée Populaire Communale de Bordj-Khriss. Avant d’ajouter «une instruction a été adressée la semaine dernière, à tous les commerçants bénéficiaires de ce projet, les sommant de s’installer prochainement, sous peine de perdre leurs droits d’usage». Pour rappel, les services de la Gendarmerie nationale de Bordj-Khriss ont mené fin mai dernier, une opération coup de poing contre le commerce informel qui a envahi les rues et les trottoirs de la ville. Mais en vain. Les trottoirs sont toujours occupés par des dizaines de commerçants et le marché couvert demeure, lui, toujours inoccupé et livré ainsi à la dégradation. Pour rappel, il n’y a pas qu’à Bordj-Khriss que ce problème se pose, dans la commune de Chorfa, à l’est de Bouira, des commerçants de l’informel squattant les abords de la RN 15 traversant la localité, et refusent de rejoindre le marché couvert réalisé au centre ville.

Aziz C.