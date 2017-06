Une commission technique sur le terrain

Par DDK | Il ya 1 heure | 123 lecture(s)

Raffour, l'un des plus importants centres urbains de la daïra de M'Chedallah, avec une population qui frôle les 13 000 habitants, est sans conteste l’une des localités qui souffre le plus des pénuries à répétitions de l'eau potable.

Aussi, et sur requête du collectif des représentants des citoyens de Raffour, il a été décidé par les responsables de la wilaya du déplacement sur les lieux, en fin de semaine écoulée, d'une commission composée de tous les responsables du secteur, à savoir le directeur de l'ADE, celui de l'hydraulique et le DUAC, et ce, afin de dresser un état des lieux et prendre sur place les décisions qui s'imposent pour parer au plus urgent. Ainsi, après une réunion de concertation avec le collectif des habitants de Raffour, dans la matinée de la même journée, présidée par le chef de daïra de M’chedallah, la délégation s’est rendue sur le terrain pour constater de visu les contraintes de distribution de l'eau, sachant qu'un important projet de rénovation totale du réseau de distribution a été déclenché depuis le début de l'année passée. Un projet qui accuse du retard à cause de plusieurs contraintes d'ordre techniques et pratiques, telles que l'exiguïté des voies d'accès par endroits, ou la présence d'autres ouvrages souterrains d'utilité publique tels que l'assainissement et la fibre optique. Des membres du collectif que nous avons rencontré ont fait part de plusieurs décisions prises, telles qu'une instruction donnée aux entreprises de réalisation, au nombre de trois, qui interviennent sur ce projet de renforcer leurs moyens humains et matériels. Cela pour mener rapidement à terme les travaux sur le reste à réaliser, notamment le raccordement des branchements individuels, pour procéder au basculement de distribution de l'ancien réseau vers le nouveau avant le 30 juin. La 2ème décision prise est l'engagement des services de l'hydraulique à prendre en charge les raccordements du lotissement 104, vu l'urgence de la situation, en parallèle à la reprise du réseau du transport à partir du forage d'Achadhoukh vers Raffour. Un ancien réseau hors d'usage depuis au moins deux ans, à cause de sa vétusté et de sa dégradation lors de la réalisation du lycée construit sur son itinéraire. Aussi ce même service de l'hydraulique a été instruit de procéder à l'élaboration d'une fiche technique, pour faire avancer rapidement le dossier. Il convient de rappeler que l'ancien réseau de l'AEP de Raffour, non suivi d’opérations d’entretien a été, dans un récent passé, à l'origine de plusieurs épidémies collectives de MTH, car ses eaux se mélangeaient aux eaux usées de l'assainissement.

Oulaid Soualah