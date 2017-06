Le passeport biométrique en 5 jours

Par DDK | Il ya 1 heure | 123 lecture(s)

L'obtention d'un passeport biométrique accéléré, appelé aussi Premium, est désormais possible à l'APC de M'Chedallah, à la faveur de la mise en fonction, récemment, du service de délivrance accélérée de ce genre de documents.

En effet, deux types de passeports sont proposés avec des prix différents de quittances. Le premier livret de 28 pages est tarifé à 25 000 da le timbre, alors que le second livret de 48 pages est tarifé à 60 000 da le timbre. Selon le service en question, les délais de délivrance de ce genre de passeport «n'excèdent pas les 5 jours, et ce, à compter de la date de dépôt du dossier de délivrance du passeport biométrique». Ainsi, le délai de délivrance du passeport biométrique a été réduit à moins d'une semaine, ce qui va permettre aux citoyens désireux d’obtenir ce document de ne pas se morfondre à attendre des semaines durant. Accosté pour avoir son avis à ce sujet, un citoyen de la ville de M'Chedallah n'a pas caché sa satisfaction de la réduction du délai de l'obtention du passeport biométrique avec la mise en service de la procédure accélérée: «Même si le passeport biométrique est vraiment cher, il n'en demeure pas moins que la réduction du délai de sa délivrance est une bonne chose pour les citoyens, surtout ceux qui voudraient avoir un passeport rapidement», affirme notre interlocuteur. Par ailleurs, il est stipulé «qu'en cas de perte, de vol ou de détérioration du passeport, qu’il soit ordinaire ou biométrique, la délivrance d’un nouveau document risque de coûter cher. En plus du droit de timbre, une taxe de 10.000 DA sous forme de timbre fiscal, et de 3.000 DA pour ce qui est du passeport collectif devront être acquittés.»

Y. S.