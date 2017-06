Journée de nettoyage à travers les quartiers

Par DDK | Il ya 1 heure | 93 lecture(s)

Une vaste opération de nettoyage à travers différents quartiers du chef-lieu de wilaya a été entamée cette semaine.

Elle est initiée par l’association «Abtal Assalam El Akhdar», une association environnementale de la ville de Bouira, qui a baptisé l’opération "Mon quartier au sens propre". Des dizaines de dizaines de bénévoles de tout âge, et notamment des écoliers, ont été associés pour assainir l’environnement proche dans lequel ils évoluent. Pour Karim, un des membres de cette association verte, il s’agit là de pratiques civiques qui doivent être inculquées dès le plus jeune âge, «thématique primordiale à Bouira, la propreté est l’affaire de tous. Agents municipaux, élus, partenaires institutionnels, mais aussi et en premier lieu les habitants. C’est pourquoi nous avons mis en place un dispositif global, pour inciter les habitants à adopter de bons comportements pour améliorer la propreté à Bouira. Cela commence dès maintenant, avec des journées de sensibilisation à la propreté dans chaque quartier de la ville de Bouira», annonce ce bénévole. Ainsi, lundi dernier, des actions de nettoyage ont été menées avec les habitants et leurs enfants, au niveau du quartier Hay Ethaoura, avec le ramassage des détritus sur les trottoirs et la voie publique, le balayage, l’effacement des tags sur les murs… Une pratique à suivre selon ces bénévoles qui montrent l’exemple, et qui ont invité les riverains à nettoyer leurs devantures pour illustrer qu’il s’agit là de ‘’l’affaire de tous.’’

Hafidh B.